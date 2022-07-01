Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli yakalandı

01.07.2022 11:52

Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli yakalandı -Şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kimseyi yanına yaklaştırmadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli yakalandı

-Şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kimseyi yanına yaklaştırmadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Özkan G.ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan G., bıçakla N.K'yı boğaz ve boyun kısmından yaraladı. Kadın, bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çığlıkları duyan vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan Özkan G., yerdeki N.K.'nın baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yaklaştırmadı. Vatandaşların tepkisi üzerine Özkan G., olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen N.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zeytinköy bölgesinde gözaltına alındı. Olay hakkında ifade vermeyen Özkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

YORUMLAR
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Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı...Dehşet anları kamerada Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı...Dehşet anları kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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