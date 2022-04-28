Son dakika: Sokak ortasında silahla vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Sokak ortasında silahla vuruldu

28.04.2022 11:38

Son dakika 3. sayfa haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde daha önce aralarında tartışma çıkan pazarcı esnafı, bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu.

Sokak ortasında silahla vuruldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde daha önce aralarında tartışma çıkan pazarcı esnafı, bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Şüpheli şahıs 45 dakika içinde yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, marketten ekmek aldıktan sonra yola çıkan C.C., kendisini takip eden K.A. tarafından tabancayla 3 el açılan ateş sonucu yaralandı.

Sağ bacağından yaralanan C.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı C.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

45 dakikada yakalandı

Şüpheli K.A., olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlkokulu mevkiinde saldırının ardından 1 saat geçmeden Asayiş Büro ekiplerince yakalandı.

Semt pazarında patates satan esnaf C.C., olaydan birkaç gün önce şüpheli K.A. ile pazar yerinde patates tezgahında tartışma yaşadıklarını belirtti.

1 şüphelinin daha gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: Sokak ortasında silahla vuruldu
Son dakika: Sokak ortasında silahla vuruldu
Son dakika: Sokak ortasında silahla vuruldu
Son dakika: Sokak ortasında silahla vuruldu

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu Kıbrıs gazisine sokak ortasında şiddet uygulayan saldırganların sözleri şaşkınlık yarattı: Kim olursa olsun Kıbrıs gazisine sokak ortasında şiddet uygulayan saldırganların sözleri şaşkınlık yarattı: Kim olursa olsun

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sokak ortasında silahla vuruldu - Son Dakika


Son Dakika
13:14 İBB'de yakalanan terörist hakkında tartışma sürüyor, İçişleri Bakanlığı: Ne acıdır ki basın da siyaset de köre, sağıra yattı!
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:20:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Sokak ortasında silahla vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement