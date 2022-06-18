Sokak Süpürgecileri biriminde baba oğul sırt sırta ekmek mücadelesi veriyor

Sabahın ilk ışıklarıyla güne ve yaşadıkları ilçenin temizliğine başlayan Yozgatlı baba oğul, sırt sırta ekmek mücadelesi veriyor.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün Sokak Süpürgecileri biriminde, 11 yıl önce süpürgesini eline alan Sami Şimşek, son 8 yıldır babası Yunus ile ilçenin dört bir yanında mesai yapıyor.

Daha önce çeşitli sebeplerle düzenli olarak prim yatıramadığı için emekli olamayan 72 yaşındaki baba Yunus Şimşek, 45 yaşındaki oğlu Sami ile sokakları, caddeleri ve parkları süpürerek emekli olacağı günü bekliyor.

İlerlemiş yaşına rağmen belediyenin gözde personeli arasında yer alan baba, birlikte çalışmaktan gurur duyduğu oğlundan torunlarının güzel haberlerini alınca yorgunluğunu unutuyor. ?

Baba Yunus Şimşek, AA muhabirine, Sami'nin 7 çocuğundan dördüncüsü olduğunu söyledi.

"Oğlumla çalışmaktan gurur duyuyorum"

Oğlu ile aynı birimde çalışma fırsatı sunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür eden Yunus Şimşek, "İlçedeki parkların, sokakların ve caddelerin tamamının süpürülerek temizlenmesinden sorumluyuz. Oğlumla çalışmaktan gurur duyuyorum. Belediyemi ve işimi çok seviyorum. Oğlum bazen yetiştiremediğim yerlerde bana yardımcı oluyor. Birbirimizi karşılıklı olarak idare ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ben oğlumu, oğlum da beni seviyor." diye konuştu.

Oğlunun teşvikiyle belediyeye 8 yıl önce iş başvurusunda bulunduğunu dile getiren baba Şimşek, şöyle devam etti:

"Çok şükür yiyecek ekmeğimiz var. Mesai arkadaşlarım da çok iyi insanlar. Arkadaşımla çalışırken onlar benim evladım yaşındalar. Nereye gidersek gideyim onlara kardeşimmiş gibi davranıyorum. Oğlumun yetiştiremediği yerleri ben temizliyorum. Aynısını da oğlum benim için yapıyor. O benim yerimi, ben de onun görev alanını temizlerim. Oğlum hasta olduğunda ya da izin aldığı zamanlarda, izinli olsam dahi iznimi iptal ederek, amirlerimin onayı ile onun görev alanını da temizlerim. Yeter ki Keçiörenimiz pırıl pırıl olsun."

"İş yerinde babamın desteğini hissetmek çok güzel"

Sami Şimşek de 4 çocuk babası olduğunu ifade ederek, ilerlemiş yaşta olan babasına iş hayatında destek verdiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Babasıyla dayanışma içinde ilçedeki temizlik görevini sürdürdüklerini belirten oğul Şimşek, "Amirlerime beni babamla aynı yerde çalıştırdıkları için teşekkür ederim. Mesleğimiz çok güzel. Babamla beraber birbirimize destek olarak aynı işi yapmak benim için gurur verici. İş yerinde babamın desteğini hissetmek çok güzel." diye konuştu.

"Babamla süpürgemizi paylaşıyoruz"

Sami Şimşek, babasının kendisine ve kardeşlerine hayat boyu verilen işleri özenerek yapmaları konusunda öğütlerde bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evimizde, ailemizde nasıl isek çalışma sahamızda da aynı özeni gösteriyoruz. Babamı, istediğim saatte görebilmek çok güzel. Babam da beraber çalıştığımız için çok seviniyor. Babam, belediye dışında özel bir yerde ağır işlerde çalışsaydı içim sızlardı. Babamız 'orada eziliyor mu' diye sıkıntıya girerdik. Burada amirlerimiz çok iyiler. Hiçbir sıkıntımız yok.

Babama, Babalar Günü hediyesini her yıl eksiğini sorarak alırım. Yani gömlek, saat artık ne ise eksiği var ise ona göre alıp hediye ederim. Babamı temizlik işlerinde kötü malzemelerle asla çalıştırmam. Süpürge veya diğer başka ne lazımsa en güzelinden ayarlar babama veririm. Arkadaşlarım hepsi bizi severler. Ben de babamla birlikte burada çalışmaktan çok mutluyum. Babamla süpürgemizi paylaşıyoruz. Keçiören ilçesinde babamın torunları yani benim çocuklarım geziyor. Mahallemizi ve sokağımızı, ilçemizin her yerini titizlikle temizliyoruz."