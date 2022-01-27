Sokak ve yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Düzce ile Karabük'te zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kaymakamlık tarafından sokak ve yaban hayvanları için başlatılan "Dağlara Buğdaylar Serpin" projesi kapsamında doğaya yem bırakılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 39 köy ve 4 mahallede besleme çalışması yapılan proje kapsamında, sokak hayvanları veteriner hekimler tarafından muayene ediliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde köylüler kış koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için besleme çalışması yaptı.

Ovaçalış köyü muhtarı Sebahattin Yalçın, ormanda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ot ve yem bıraktıklarını söyledi.

Yemleme çalışmalarına jandarma ekiplerinin de katkı verdiğini belirten Yalçın, herkese teşekkür etti.

Besleme çalışmalarının kış boyunca devam edeceği belirtildi.