Söke 1970 Spor Galibiyet Hasretini Dindiremedi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 4 maçını kaybeden Söke 1970 Spor evinde Alanya 1221 takımına 2-1 yenilerek galibiyet hasretini dindiremedi. Söke 1970 Spor 18'inci dakikada Berhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona ererken, Alanya 1221 takımı 49'uncu dakikada Şükrü Mert ile tabelayı eşitledi: 1-1. 76'ncı dakikada Yaşar Alanya 1221 takımını öne geçirdi: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Söke 1970 Spor sahadan puansız ayrıldı.