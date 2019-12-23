Söke çocuk ve engelli meclislerinde seçim heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke çocuk ve engelli meclislerinde seçim heyecanı - Son Dakika

Söke çocuk ve engelli meclislerinde seçim heyecanı

6 saat önce

Söke kent Konseyi çatısı altında bulunan Çocuk Meclisi ve Engelli Meclisi'nde de başkan ve yürütme kurulu seçimlerini yaptı.

Söke çocuk ve engelli meclislerinde seçim heyecanı, System.String[]

Söke kent Konseyi çatısı altında bulunan Çocuk Meclisi ve Engelli Meclisi'nde de başkan ve yürütme kurulu seçimlerini yaptı.


Daha önce gerçekleşen Kadın, Emekli ve Gençlik Meclisi seçimlerinin ardından; hafta sonu yapılan Çocuk ve Engelli Meclisi seçimleriyle birlikte, tüm meclis ve çalışma gruplarının yeni dönem seçimleri tamamlanmış oldu.


Çocuk Meclisi Başkanlığı'na 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi Serhat Erki seçildi. Yapılan seçimde Çocuk Meclisi yürütme kurulu Cem Arda Sarıgül, Deniz Birlik, Efe Kızılışık, Mehmet Furkan İnal, Ecrin Ondört, Elif Yılmaz, Mina Birtürk, İlkim Çamlı, Kübra Gülsen ve Hilal Doğan'dan oluştu. Yüğit Çetin, Nazlı Yıldız, Sudenaz Eren, İsmet Ege Özat ve Beyazıt Eren Karakuş ise yedek listede yer aldı.


Engelli Meclisi Başkanlığına ise yapılan seçimler Fehmi Güray seçildi. Meclisin yürütme kurulu Tuğrul Toren, Nurhayat Karaca, Sevinç Cebel, Mesut Çağlar, Deniz Yaman, Ali Oğuz ve Serap Yaşar Ece'den oluştu.


Söke Kent Konseyi'nin yeni dönem meclis ve çalışma grubu başkanları şöyle: Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu, Emekli Meclisi Başkanı Ömriye Demirkol, Gençlik Meclisi Başkanı Oğuzhan Uysal, Çocuk Meclisi Başkanı Serhat Erki, Engelli Meclisi Başkanı Fehmi Güray. Bisiklet Çalışma Grubu Başkanı Özen Tijen Şimşek, Çevre, Sağlık, Trafik Çalışma Grubu Başkanı Saliha Ondört, Kültür, Sanat, Turizm Çalışma Grubu Başkanı ise Gönen Akpullukçu. - AYDIN

Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp çocuk dolapta bulundu
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, İran'a uyguladığı yaptırımları sona erdirmek zorunda kalacak" Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor

Son Dakika Haberleri
18:06 Taksinin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
18:06 Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
18:02 Minik öğrencilerden yerli malı haftası etkinliği - Son Dakika
18:01 Başkan Kılınç Kayalık mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
18:01 Kahta Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:11:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Söke çocuk ve engelli meclislerinde seçim heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]