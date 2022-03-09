Söke'de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika
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Söke'de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı

09.03.2022 00:58
Söke'de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Konak Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 09 AAS 621, İ.B. yönetimindeki 09 AGN 870 ve M.T.'nin kullandığı 09 AES 932 plakalı üç otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri O.Ç., İ.B. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan N.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.Ç., İ.B. ve N.B.'yi Söke Fethime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meydana gelen kaza cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Ani dönüş yapmak isteyince, malzeme yüklü kamyon devrildi Ani dönüş yapmak isteyince, malzeme yüklü kamyon devrildi 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı

İnönü Caddesi, Otomobil, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke'de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika
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