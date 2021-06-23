Söke'de Aracın Motor Panjuruna saklanan 1 Kilo 185 Gram Stunk Yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke İlçesinde polis yapılan istihbaratı iyi değerlendirdi. İstanbul'dan Söke'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbari bilgi alan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı eküler harekete geçti. 59 AXL XXX plaka sayılı araç takibe alınarak Sazlı Mahallesi girişinde yakalandı.

Araçta bulunan İ.A ile Ö,Ş isimli şahıslar yakalanırken, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada aracın ön motor panjur kısmında zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 1 kilo 185 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yapılan aramada ayrıca uyuşturucu ticaretinde elde ettiği değerlendirilen 3 Bin 700 TL ve 300 Amerikan Doları ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan Ö.Ş isimli şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan soruşturma yapılarak serbest bırakılırken, İ.A isimli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan soruşturma başlatılarak gözaltına alındı.

Söke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Narkotik Suçlarıyla etkin ve kararlı mücadelemiz devam etmekte olup, zehir tacirleri ilçemizin hangi sokağında, hangi ücra köşesinde bulunursa bulunsun, son uyuşturucu taciri yakalanıncaya kadar taviz vermeksizin kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir" denildi.

(Levent Tuncer/ İHA)