Söke'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı - Son Dakika

Söke'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı

AK Parti Söke İlçe Başkanlığınca, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için lokma hayrı yapıldı.

Söke'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı, System.String[]

AK Parti Söke İlçe Başkanlığınca, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için lokma hayrı yapıldı.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen programda vatandaşlara lokma dağıtıldı, dualar edildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yaptığı konuşmada Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe saydığını söyledi.

Azerbaycan ile "tek millet, iki devlet" olduklarını aktaran Yavuz, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, öz kardeşlerimize yapılan bu alçak saldırılar asla karşılıksız kalmayacaktır. Gökteki ay da yıldız da şahittir ki geçmişte olduğu gibi bugün de can Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes de Azerbaycan halkının yanında olduklarını ifade etti.

Programa MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın da katıldı.

Azerbaycan, Ermenistan, AK Parti, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söke'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arkadaşıyla iddiaya girip arabayı yaşlı çiftin motosikletinin üzerine süren şahıs gözaltına alındı Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansı askıya aldı Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Kanada, Dağlık Karabağ'da kullanıldığı iddiasıyla bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini durdurdu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu         
00:23
4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı         
23:51
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi         
19:57
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 00:36:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Söke'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei