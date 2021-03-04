Söke'de dinamik denetim süreci başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte Söke'de dinamik denetim süreci başladı.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve Jandarma Binbaşı Gökhan Kandur ile birlikte İstasyon Caddesindeki denetimlere katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Zeybek, ciddi bir denetim sürecine adım atıldığını belirterek, "Denetim ekiplerimizle birlikte bu salgın dönemini daha rahat atlatacağımıza inanıyoruz. 109 denetim komisyonunda 327 kişilik ekibimiz mevcut. Bu salgın sürecinin çabuk bitmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.