Solingen katliamının 26. yılı

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 26. yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde mezarları başında anıldı.

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 26. yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde mezarları başında anıldı.

Mercimek köyünde, katliamda ölen Genç ailesinin 5 üyesi için köy camisinde mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Harun Yılmaz'ın duasının ardından, aile üyeleri kabirleri ziyaret etti.

"Kötülük kötü insan, iyilik ise iyi insan işidir"

Katliamda 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, evlatlarının mezarları başında dua etti.

Genç, her yıl Almanya'da yapılan anmalara katıldığı için köyüne gelemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Yirmi beş yıldır çocuklarımın başında bulunamadım. Bu yıl 26. ölüm yılında ilk defa köyümde çocuklarımın yanında olmak istedim. Solingen Belediye Başkanına, 'Bana bir anne olarak bu yıl müsaade edin.' dedim onlar da müsaade ettiler. Hepimiz Allah'ın yarattığı birer kuluz ve hepimiz bir yazma altındayız. Birbirimize, çevremize, milletimize yakın olalım. Kötülük kötü insan, iyilik ise iyi insan işidir. Birbirimizle kucaklaşalım. 26 yıl önce bir ateş yandı. O ateşi görünce, 'Allah'ım gurbetteyim, kimsem yok, yardım et.' dedim. Allah imanıma bir kuvvet verdi ve tüm zorluklardan geldim."

Anma programına, Genç ailesinin yanı sıra Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ve köy halkı katıldı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmiş, Genç ailesinin 5 üyesi Taşova'nın Mercimek köyünde toprağa verilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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