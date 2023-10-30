Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet kutlamalarında son uçuşunu yaptı

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğazı'nda yaptı. Solo Türk'ün dünyaca ünlü efsane pilotu Yarbay Emre Mert de son gösterisini Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine gerçekleştirdiği uçuş ile yaptı.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldı. Solo Türk de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

EFSANE PİLOTTAN MUHTEŞEM VEDA

Solo Türk'ün efsanevi pilotu Yarbay Emre Mert'in son gösterisini Cumhuriyet'in 100. yılında yaptığı ve Solo Türk'teki görevini sonlandırdığı öğrenildi.