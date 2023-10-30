 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet kutlamalarında son uçuşunu yaptı - Son Dakika

Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet kutlamalarında son uçuşunu yaptı

Son Güncelleme: 30.10.2023 12:41

Solo Türk Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda nefes kesen bir gösteri yaptı. ekibin efsane pilotlarından Yarbay Emre Mert,

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğazı'nda yaptı. Solo Türk'ün dünyaca ünlü efsane pilotu Yarbay Emre Mert de son gösterisini Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine gerçekleştirdiği uçuş ile yaptı.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldı. Solo Türk de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet kutlamalarında son uçuşunu yaptı

EFSANE PİLOTTAN MUHTEŞEM VEDA

Solo Türk'ün efsanevi pilotu Yarbay Emre Mert'in son gösterisini Cumhuriyet'in 100. yılında yaptığı ve Solo Türk'teki görevini sonlandırdığı öğrenildi.

Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet kutlamalarında son uçuşunu yaptı
Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet kutlamalarında son uçuşunu yaptı
Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet kutlamalarında son uçuşunu yaptı
Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet kutlamalarında son uçuşunu yaptı

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet kutlamalarında son uçuşunu yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Galatasaray'da Muslera kararı verildi
13:13 Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve baba, Müge Anlı'nın programında ağıt yaktı
13:09 Kötü haberi ailesi verdi! Hamas tarafından kaçırılan Shani Louk hayatını kaybetti
12:55 Meclis'te "P...venk" protestosu! HEDEP'li vekiller sıraları yumrukladı, Bekir Bozdağ oturuma ara verdi
12:47 Engin ve Dilan Polat çifti soruşturması sonrası güzellik merkezleri denetime alındı
12:32 Avrupa, Fenerbahçe'yi konuşuyor! İsmail Kartal'ın öğrencileri Manchester City'yi yakaladı
12:14 Emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki son rakamlar
12:08 Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun açılışı için tarih verdi
12:03 İsrail tankları Gazze'ye girdi
11:56 Neler diyorsun İlkay! Real Madrid maçı sonrası takım arkadaşlarına fena yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 13:50:00. #1.11#
SON DAKİKA: Solo Türk'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet kutlamalarında son uçuşunu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement