SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler - Son Dakika
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SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler

17.05.2022 23:37

SOLOTÜRK, açılış töreni gerçekleşen Rize-Artvin Havalimanı'nın da gösteri uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüler beğeni topladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rize- Artvin Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen kokpit görüntülerini paylaştı.

"EKİBİMİZİN KOKPİTİNDEN O ANLAR"

Bakanlık o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Rize-Artvin Havaalanının Açılış Töreni'nde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibimizin kokpitinden o anlar...' notunu düştü. SOLOTÜRK'ün yaklaşık 20 dakika süren gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

SOLOTÜRK'ün Rize-Artvin Havalimanın açılışında nefes kesen gösterisi
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Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti Futbol: TFF 3. Lig play-off Futbol: TFF 3. Lig play-off
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler - Son Dakika
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