SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler

Milli Savunma Bakanlığı, Rize- Artvin Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen kokpit görüntülerini paylaştı.

"EKİBİMİZİN KOKPİTİNDEN O ANLAR"

Bakanlık o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Rize-Artvin Havaalanının Açılış Töreni'nde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibimizin kokpitinden o anlar...' notunu düştü. SOLOTÜRK'ün yaklaşık 20 dakika süren gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.