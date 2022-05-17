Milli Savunma Bakanlığı, Rize- Artvin Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen kokpit görüntülerini paylaştı.
Bakanlık o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Rize-Artvin Havaalanının Açılış Töreni'nde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibimizin kokpitinden o anlar...' notunu düştü. SOLOTÜRK'ün yaklaşık 20 dakika süren gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.
Son Dakika › Güncel › SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler - Son Dakika