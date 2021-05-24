SOMA DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA 2'NCİ DURUŞMA - Son Dakika

SOMA DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA 2'NCİ DURUŞMA

24.05.2021 10:50

MANİSA'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında yeniden yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.

MANİSA'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında yeniden yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'nun yargılanmalarına bugün devam ediliyor. Duruşmanın yapıldığı salonda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Yapılan yargılamaların ardından Mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar, nisan ayında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Celsede savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu'nun 'bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmaları, Haluk Evinç'in ise beraatini istendi.

Mütalaanın ardından avukatların süre talebiyle ertelenen davanın 2'nci celsesi bugün görülüyor.

GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Duruşmanın yapılacağı salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun çevresi polis barikatlarıyla çevrilirken, bağlı bulunan sokaklar yaya ve araç trafiğine de kapatıldı. Duruşma salonuna madenci yakınlarının aileleleri yürüyerek geldi. Duruşma öncesinde basın açıklaması yapan madencilerin avukatı Can Atalay, Davamız bu ülkede kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. Bu süreçte avukat arkadaşlarımız tutuklandı, cezalar aldılar. Savcılara tekliflerde bulundular. Bunlar, duruşma salonunda hakim tehdit ettiler. Duruşma salonunda da söyleyecek sözlerimiz olacak dedi.

Konuşmanın ardından izleyiciler, ateş ölçtürüp HES kodlarına bakıldıktan sonra içeri alındı. Salonun içinde de geçen celsede olduğu gibi sosyal mesafe kuralına göre oturulacağı bildirildi.

SOMA DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA 2'NCİ DURUŞMA
SOMA DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA 2'NCİ DURUŞMA
SOMA DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA 2'NCİ DURUŞMA
SOMA DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA 2'NCİ DURUŞMA
SOMA DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA 2'NCİ DURUŞMA
SOMA DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA 2'NCİ DURUŞMA

Soma Kömür, Manisa, Kömür, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOMA DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA 2'NCİ DURUŞMA - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar

Son Dakika Haberleri
11:17 Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı
11:03 Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada
11:00 Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
10:52 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor
10:46 Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor
10:36 Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi
10:22 Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!
10:19 Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi! Acun Medya Akademi kuruldu
10:07 Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki
Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı         
11:17
Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor         
11:00
Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor         
10:52
Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek         
10:41
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Çip krizi dünyaca ünlü Suzuki Motor'u da vurdu! 3 fabrikada üretime ara veriliyor Çip krizi dünyaca ünlü Suzuki Motor'u da vurdu! 3 fabrikada üretime ara veriliyor         
07:16
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?         
17:40
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti         
17:26
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor         
14:44
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 11:23:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SOMA DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA 2'NCİ DURUŞMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement