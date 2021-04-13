Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız - Son Dakika

Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız

13.04.2021 11:40
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız, System.String[]

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında, 'Olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında, 'Olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin ocak ayında verdiği karar doğrultusunda 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi, ölen madencilerin aileleri yaptıkları basın açıklamasında, "301 canımızı yitireli 7 yıl oldu. Yargıtay'ın kararı bizleri derinden yaraladı. Ne olursa olsun adalet sağlanana kadar buradayız" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 sanık için de 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Bilirkişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten' 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi. Mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'nun 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar yarın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.DURUŞMA ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDIPolis, duruşmanın yapılacağı Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu'nun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Salonun etrafı bariyerlerle çevrilirken, araçların bölgeye girişine de izin verilmiyor. Duruşma öncesinde, ölen madencilerin aileleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Şehit Murat Öztürk Caddesi'ndeki yeşil alanda toplandı. 'Soma için adalet. Hemen şimdi', '301'i unutmadık' ve Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 madencinin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar açtı. Gruba, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu da destek verdi. Grup adına basın bildirisini kazada hayatını kaybeden madenci Erdoğan Köse'nin oğlu Berkan Köse okudu. Köse, "Babalarımızın, abilerimizin, amcalarımızın ekmek davası mücadelesinde hayatlarını, canlarını ortaya koyarak bedel ödedikleri bu katliamın adalet arayışını sürdürmekteyiz. 301 canımızı yitireli 7 yıl oldu. Yargıtay'ın kararı bizleri derinden yaraladı. Ne olursa olsun adalet sağlanana kadar buradayız. Alın teri dökmüş, emeklerinin karşılığını alamayan işçilerin karanlık bir geleceği olsun istemiyoruz. Bizler, dik duruşumuzla davamızı takip edeceğiz" dedi.

Ardından grup, yaklaşık 100 metre yürüyerek duruşmanın yapılacağı salonun önüne geldi. Grup, daha sonra izlemek için dağıldı. Duruşmayı izleyecek olanlar, HES kodları sorgulandıktan sonra tek tek içeri alındı.


Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız

Soma Kömür, Adalet, Kömür, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız - Son Dakika


Son Dakika

Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu

Son Dakika Haberleri
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
11:17 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
12:32
Son Dakika! Sınırı hattında gerilim tırmanırken NATO'dan uyarı geldi: Rusya, Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Son Dakika! Sınırı hattında gerilim tırmanırken NATO'dan uyarı geldi: Rusya, Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli         
12:20
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu         
11:54
Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor         
11:40
Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti         
11:28
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:48:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei