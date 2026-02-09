Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Sheikhali: "İsrail\'in (Somaliland\'i) tanıması ihlaldir"

Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, İsrail'in Somaliland'i tanımasının uluslararası ihlal olduğunu belirterek, Türkiye gibi dost ülkelerin Somali'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.

Sheikhali, Ankara'da bir otelde Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından düzenlenen "Türkiye Afrika Stratejik Diyaloğu" başlıklı program kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in Somaliland'i tanımasına ilişkin soruya Sheikhali, "İsrail'in (Somaliland'i) tanıması ihlaldir. Öncelikle, uluslararası hukukun ve uluslararası normların ihlalidir. İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası normlara saygı duymadığını gösteriyor." yanıtını verdi.

Sheikhali, bunun sadece Somali'de olmadığına, yıllar boyunca İsrail'in benzer ihlalleri gerçekleştirdiğine işaret etti.

Ülkesinin tek, birleşik, egemen ve bağımsız olduğunu söyleyen Sheikhali, "Biz Somali halkı olarak kendimizi ihlal edilmiş hissediyoruz, biz ne istediklerini biliyoruz, Somali'yi bölmek istiyorlar. Bu çok eski bir taktik, böl ve yönet taktiği." diye konuştu.

Bakan Sheikhali, "ülkenin bazı kısımlarını ele geçirmek" için ülkenin bölünmesini istediklerini ancak Türkiye gibi dost ülkelerin Somali'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.

Sheikhali, "Türkiye ve diğer uluslararası dostlarımız gibi, bu özel anda bize yardım eden, Somali'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve siyasi bağımsızlığına desteklerini yeniden teyit eden dostlarımız olduğu için şanslıyız. Türkiye bu konuda öncü oldu ve onların rolünü gerçekten takdir ediyoruz." dedi.

Somali'nin terörle mücadelesinde Türkiye'nin katkısı

Somali'nin terörle mücadelesinde Türkiye'nin rolüne ilişkin konuşan Sheikhali, savunma alanında Türkiye ile Somali arasında 2024'te imzalanan anlaşmayı hatırlattı.

Sheikhali, "Türkiye, yaptığı anlaşmaya sadık kalarak, terörizmle mücadele etmek için Somali'ye en yeni ekipmanları ve savaş uçaklarını getirdi. Bu da bize, bildiğimiz gibi, Türklerin taahhüdünün sadece sözde kalmadığını, eyleme de geçildiğini gösterir." diye konuştu.

Somali halkının, Türkiye'den gönderilen "savaş uçaklarının gürültüsüyle uyandığını" belirten Sheikhali, uçakları gördüklerinde mutlu olduklarını ve uzun zamandır böyle ses duymadıklarını dile getirdi.

Sheikhali, "Somali halkı ilk defa stratejik ortaklığın sadece insani yardım ve kalkınma ile ilgili olmadığını, aynı zamanda savunma ve Somali ülkesi için de önemli olduğunu anlıyor." ifadesini kullandı.

"İki ülke arasında büyük potansiyel var"

Türkiye-Somali ilişkilerine değinen Sheikhali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, bu ziyareti "tarihi" olarak nitelendirdi.

Söz konusu ziyaretten önce kimsenin Somali'ye gelmeye cesaret edemediğini belirten Sheikhali, Türk Hava Yolları (THY) ile iki ülke arasında bağ kurulduğunu söyledi.

İki ülke ilişkilerinin geliştiğine ve zor zamanlarda Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğuna işaret eden Sheikhali, "Somali'de roket fırlatma rampaları kuracak kadar kendilerine güvenliler, orada kendi üslerini kurabilirler çünkü güvenlik ortamı çok gelişti." ifadesini kullandı.

Sheikhali, bu gelişmelerin, Türkiye'nin ve Somali'nin birbirine fayda sağlayabileceği anlamına geldiğinin altını çizerek, iki ülke arasında büyük potansiyel olduğunu vurguladı.