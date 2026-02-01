Somali'de 167 Öğrenciye Sağlık Taraması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca 167 öğrenciye sağlık taraması yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız tarafından sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında, Mama Ugaaso Yetimhanesi'nde kalan 167 öğrenciye sağlık taraması yapıldı." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, konuya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
