Somali'de kuraklık kızamık ve kolera vakalarını artırdı - Son Dakika
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Somali'de kuraklık kızamık ve kolera vakalarını artırdı

17.03.2022 12:52
Somali'de kuraklık kızamık ve kolera vakalarını artırdı

Somali'de uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle kızamık ve kolera vakalarının arttığı bildirildi.

Somali'de uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle kızamık ve kolera vakalarının arttığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Somali Ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki hastalıklara dikkat çekildi.

Kuraklığın 700 bin kişiyi yerinden ettiği belirtilen açıklamada, bu yüzden kızamık ve kolera vakalarının arttığı belirtildi.

Öte yandan UNICEF tarafından son 3 ayda 20 bin kişiye sağlık seti dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Acil durum ilan edilmişti

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Kızamık, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de kuraklık kızamık ve kolera vakalarını artırdı - Son Dakika


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