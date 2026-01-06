Somali'den 'Tek Çin' Vurgusu - Son Dakika
Somali'den 'Tek Çin' Vurgusu

06.01.2026 20:35
Somali, 'Tek Çin' ilkesine bağlılığını yineleyerek, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu duyurdu.

Somali Federal Cumhuriyeti, "İsrail'in Somaliland'i tanıdığına yönelik" iddiaların gündeme gelmesinin ardından "Tek Çin" ilkesine olan güçlü ve tutarlı bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirterek, Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu bildirdi.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünyada yalnızca tek bir Çin'in bulunduğu ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin Çin'i bütünüyle temsil eden tek meşru hükümet olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Tayvan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğu belirtilerek, Somali'nin "Tek Çin" ilkesine olan kararlı ve istikrarlı tutumunu sürdürdüğü kaydedildi.

Somali'nin, Çin'in ulusal yeniden birleşme yönündeki çabalarını kararlılıkla desteklediği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 2758 sayılı kararının meşruiyeti, geçerliliği ve otoritesinin de sarsılmaz biçimde savunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, barış ve istikrarın, uluslararası hukuk ile BM ilkeleri doğrultusunda, egemenliğe saygı, iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı temelinde en iyi şekilde korunabileceği kaydedildi.

Çin de İsrail'in Somaliland'i tanımasına karşı çıkarak, Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek vermişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Tayvan, Somali, Güncel, Son Dakika

