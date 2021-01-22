Somalı madencilerden "kıdem tazminatı" teşekkürü

Soma'daki maden kazası sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ) kıdem tazminatı alacaklarının ödenmesi nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır, Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarına yapılacak ödemeye ilişkin kanunun 28 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandığı ve ödemelerin TKİ tarafından yapılmaya başlandığını bildirdi.

Böylelikle madencilerin önemli bir sorununun hallolduğunu aktaran Çakır, "Madencilerin hakkını alma noktasında sürecin takipçisi olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Dün saat 16.30 itibariyle 2 bin 395 arkadaşımıza ödemeler yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen madencilerden Levent Akyol, 12 yıllık maden işçisi olduğunu ve 112 bin lira tazminat aldığını belirterek emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Yasin Taban da 7 yıl 5 aylık kıdemine karşılık 65 bin lira tazminat aldığını kaydederek, "Hakkımı aldım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyorum." dedi.

Süreç

Soma'da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının ardından Soma Kömür İşletmeleri şirketinin faaliyetinin durdurulması sonucu tazminat alamadan işten çıkarılan Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarına tazminatlarının TKİ tarafından ödenmesi TBMM'de kabul edilmişti.

TKİ'den bugün yapılan açıklamada hak sahibi 3 bin 624 kişiye toplam 150,6 milyon lira ödeme yapılacağı, 22 Ocak itibarıyla 2 bin 395 kişiye 102 milyon liralık ödemenin tamamlandığı bildirilmişti.