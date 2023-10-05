2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü yazar Jon Fosse kazandı - Son Dakika

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü yazar Jon Fosse kazandı

2023 Nobel Edebiyat Ödülü\'nü yazar Jon Fosse kazandı
Son Güncelleme: 05.10.2023 14:08

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü yenilikçi oyunları ve nesirleri dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse kazandı.

İsveç Akademisi; Nobel Edebiyat Ödülü'ne bu yıl yenilikçi oyunları ve düzyazıları nedeniyle Norveçli yazar Jon Olav Fosse'nin layık görüldüğünü açıkladı.

YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR KAZANDI

Nobel Komitesi, ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'nin kazandığını duyurdu. Geçen yıl Fransız yazar Annie Ernaux, Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış ve bu ödülü kazanan 17'nci kadın yazar olmuştu. Bu yıl ödülü kazanan 64 yaşındaki Fosse, 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünün de sahibi oldu.

Jon Fosse

MURAKAMİ DE ADAYLAR ARASINDAYDI

Japon yazar Haruki Murakami, Kanadalı yazar Margaret Atwood ve İranlı yazar Salman Rüşdi'nin de adaylar arasında yer alıyordu.

JON FOSSE KİMDİR?

29 Eylül 1959 yılında Norveç'te dünyaya gelen Jon Olav Fosse, "Söylenemeyen şeyleri anlattığı yenilikçi oyunları ve yazıları" sayesinde Nobel'de ödül kazandı. Norveç asıllı yazarın "Melankoli", "Sabahtan Akşama" ve "Üçleme" gibi eserleri var.

Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü yazar Jon Fosse kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü yazar Jon Fosse kazandı - Son Dakika
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