Son dakika haberi! Antalya'da 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Antalya'da 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak tütün operasyonu

23.02.2022 18:36
Son dakika haberi! Antalya'da 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak tütün operasyonu

Bir son dakika haberine göre Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda maddi değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda maddi değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında dün Kepez ilçesinde bulunan bir adreste ve kapalı kasa kamyonette sigara yapımında kullanılan çok sayıda makaron ve makarona basılmış sigara depolandığı bilgisi alınması üzerine adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 3 milyon 543 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron, 27 bin 760 içi tütünle doldurulmuş makaron, 251 kilogram tütüne el konulmuştur.

Ele geçirilen eşyaların maddi değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

(İHA)

Son dakika haberi! Antalya'da 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak tütün operasyonu
Son dakika haberi! Antalya'da 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak tütün operasyonu
Son dakika haberi! Antalya'da 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak tütün operasyonu

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Antalya, Tütün, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Antalya'da 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


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