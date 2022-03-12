Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı - Son Dakika
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Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı

12.03.2022 16:44

Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı Denizli'de aynı otomobilde yolculuk ettiği arkadaşını göğsüne 3 bıçak darbesi vurarak öldüren şüpheli, hafif yaralandığı kavgada mağdur rolüne büründü.

Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı

DENİZLİ - Denizli'de aynı otomobilde yolculuk ettiği arkadaşını göğsüne 3 bıçak darbesi vurarak öldüren şüpheli, hafif yaralandığı kavgada mağdur rolüne büründü. Cinayeti tanımadığı 3'üncü bir kişinin işlediğini iddia eden şüphelinin yalanını, çelişkili ifadeleri ve güvenlik kameraları ortaya çıkardı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emre Çoşgun'un kullandığı 20 EC 261 plakalı otomobil ile boş bir araziye gelen Onur Şimşek, burada arkadaşıyla tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası ikili araçtan çıkarak kavga etmeye başladı. Bu sırada Şimşek, yanında bulundurduğu bıçak ile Çoşgun'u 3 bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı. Kanlar içinde Çoşgun'u yerde gören Şimşek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Çoşgun'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Serverazi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen görevlilere yanlarında tanımadığı bir kişinin daha bulunduğunu, arkadaşı ve kendisini yaraladıktan sonra kaçtığını söyleyen Şimşek, elinden hafif yaralı olduğu için Servergazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mağdur rolü yapan Onur Şimşek'in çelişkili ifadeleri ve kaçan 3'üncü bir kişiye ait eşkal verilmemesinden şüphelenen ekipler, detaylı bir çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından görevliler etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Araçta 2 kişi olduğunu anlayan ekipler, mağdur rolü yapan Şimşek'in arkadaşını yaraladığını belirledi. Hastanede gözaltına alınan Şimşek karakola götürüldü.

Arkadaşı tarafından göğsünden 3 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Çoşgun'un ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı
Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı
Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı
Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı
Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı

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Merkezefendi, Otomobil, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı - Son Dakika


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