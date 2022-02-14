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Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

14.02.2022 00:58
Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yazıkonak- Yurtbaşı belde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AJ 698 plakalı otomobil ile 23 DR 891 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Yazıkonak, Yurtbaşı, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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