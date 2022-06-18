Son dakika 3. sayfa: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridindeki Salah al-Din bölgesini vurdu.

Filistin güvenlik kaynaklarına göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridinin merkezindeki Salah al-Din bölgesini 8 füzeyle hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybı olmadığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir silah üretim tesisini ve sınıra yakın 3 gözlem noktasını vurduğu belirtildi. - GAZZE