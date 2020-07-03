Son dakika 3. sayfa: Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi -Kadın örgütleri: "Hafize Kurban için adalet istiyoruz" şeklinde seslendi Denizli'de geçtiğimiz 27 Ağustos 2019'da boşanmak üzere olduğu eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren zanlı koca bugün 6.

Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin

-Kadın örgütleri: "Hafize Kurban için adalet istiyoruz" şeklinde seslendi

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz 27 Ağustos 2019'da boşanmak üzere olduğu eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren zanlı koca bugün 6. defa hakim karşısına çıktı. Denizli'de davayı takip eden kadın örgütleri adliye binası önünde "Hafize için adalet istiyoruz" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çocuklarının gözü önünde boşanma sürecinde olan eşi Hafize Kurban'ı Sokak ortasında bıçaklayıp ardından da boğazını keserek öldüren zanlı koca bugün 6. defa hakim karşısına çıktı. Zanlı Uğur Kurban'ın avukatı 65 yaş üzeri olduğu için ceza evine giremediği ve zanlı ile görüşemediği belirterek davanın ertelenmesi talebinde bulundu. Dava 23 Temmuz 2020 Perşembe gününe ertelendi. Kadın örgütleri Denizli Adliyesi önünde toplanarak dava ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kadın örgütleri adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Ebru Koç, "27 Ağustos 2019 da çocuklarının gözü önünde ayrılmak istediği eşi tarafından sokak ortasında boğazı kesilerek öldürülen Hafize Kurban'ın karar duruşmasına dahil olmak için toplandık. Davanın başından itibaren kamuoyu oluşturmak ve kadın cinayetlerini devlet politikalarından ayrı tutmaya çalışan anlayışın karşısında durmak için buradayız. Hafize Kurban cinayeti de tüm kadın cinayetleri gibi bu güvencesizliğin ve önemsizliğin sonucudur" dedi.

"Tüm kadınlar için, korkusuzca yaşayabilmek adına adalet istiyoruz"

Koç, "Bizleri katletmeye ve sömürmeye ant içmiş bu zihniyetin karşısında sokaklarda, alanlarda, mahkeme koridorlarında haykırmaya devam edeceğiz. Dava sonucunda verilecek kararın hepimizin yaşam hakkını etkileyeceğini önemle hatırlatmak isteriz. Bir kişi daha eksilmemek için adaletin katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırmasını talep ediyoruz. Hafize Kurban için, öldürülen tüm kadınlar için, korkusuzca yaşayabilmek adına adalet istiyoruz" dedi.

Olay

Olay, 27 Ağustos 2019'da Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Hafize Kurban eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşarken, Uğur Kurban o gün eşi ile konuşma için evlerine gitti. Sokakta Hafize Kurban ile konuşmaya başlayan Uğur Kurban yanında getirdiği bıçakla eşinin boğazını, göğsünü ve karın boşluğunu bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin hemen sonrası Uğur Kurban polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı 17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 16:05 Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:07 Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
23:51
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
20:47
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
20:24
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 01:45:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]