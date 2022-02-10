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Son dakika 3. sayfa: Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü

10.02.2022 15:32
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekeli ve Tekmen mahalleleri yakınında D-400 karayolu üzerinde bulunan köprü civarında meydana geldi. Recep Tayyip Yıldızdoğan yönetimindeki 33 ZE 716 plakalı otomobil, aşırı rüzgarın yola savurduğu demir durağa çarparak, takla attı. Kazada sürücü Yıldızdoğan yara almadan kurtulurken, arkadan gelen Hasan Yıldız yönetimindeki 07 GZL 64 plakalı otomobil takla atan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, D-400 karayolu da ulaşıma kapandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, D-400 karayolunda geçişler bir süre kontrollü olarak yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü

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Otomobil, Bozyazı, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü - Son Dakika
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