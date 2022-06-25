Son dakika 3. sayfa: Otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın sandılar - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın sandılar

25.06.2022 17:31
Son dakika 3. sayfa: Otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın sandılar

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın zanneden vatandaşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın zanneden vatandaşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde 38 AGU 240 plakalı otomobilin motor aksamında bulunan bir problemden dolayı duman çıkmaya başladı. Çıkan dumanın yoğunlaşmasıyla otomobilin yandığını düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobilin sahibi aracını park ettikten sonra duman kesilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otomobilde incelemelerde bulundu.

Otomobilde herhangi bir yangının olmadığını tespit eden ekipler olay yerinden ayrıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın sandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın sandılar - Son Dakika
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