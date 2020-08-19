Son dakika 3. sayfa: Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Polisi fark ederek kaçan şüpheli saklandığı cami tuvaletinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de yaşanan ev ve iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli Y.C.'nin Gökmeydan Mahallesi Sarper Caddesi'nde olduğunu belirledi. Polisi fark ederek kaçan şüpheli Y.C., gerçekleşen kovalamaca sonucu olay yeri yakınlarındaki bir caminin tuvaletinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR