Tunceli'de 1 sığınak imha edildi, silahlar ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de jandarma timleri tarafından PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 sığınak imha edildi, 2 adet kaleşnikof ile mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada;" İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik bugün de devam eden operasyonlarda, 1 sığınak imha edilmiştir. Sığınak içerisinde,2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 238 adet AK-47 mermisi, 2 adet el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"denildi.

Açıklamada ayrıca terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. Öte yandan dünde 14 sığınak imha edilmiş ve çok miktarda malzeme ele geçirilmişti.

(Ercan Topaç/İHA)