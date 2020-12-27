Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci - Son Dakika

Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci

27.12.2020 11:17
Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'de, 38 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Gamze Yılmaz (25), sezaryenle sağlıklı bir bebek dünyaya getirerek anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

MERSİN'de, 38 haftalık hamileyken  koronavirüse yakalanan Gamze Yılmaz (25), sezaryenle sağlıklı bir bebek dünyaya getirerek anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

İş güvenliği uzmanı olarak çalışan Gamze Yılmaz, 38 haftalık hamileyken rahatsızlanması üzerine 17 Aralık'ta Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Yılmaz, hemen ameliyata alındı. Sezaryenle dünyaya sağlıklı bir erkek bebek getiren Yılmaz, anne olmanın sevincini yaşıyor. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiren Yılmaz, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için çağrı yaptı.

'BEBEĞİM İÇİN ÇOK ENDİŞELENDİM'Koronavirüse yakalandığını öğrenince bebeği için endişeye kapıldığını belirten Yılmaz, "Bebeğime bir şey olacak diye psikolojik olarak çöküntü yaşadığım, çok korktum. Hastaneye getirildiğimde aşırı nefes darlığım vardı, çok kötü durumdaydım. Doktorlarımız çok güzel ilgilendi sağ olsunlar. Tedavim çok iyi gitti. Çocuğum sağlıklı doğdu. Herkes önlemini alsın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etsin. Bu hastalık yıpratıcı bir hastalık. Bedensel olarak beni çok çökertti. Hamile olduğum için ağrılarım iki kat arttı, nefes almakta zorluk yaşadım. Kovid belirtisi bende eklem ağrısı ile başladı. Ateş, üşüme, titreme, terleme gibi belirtiler vardı. Hamile kadınlar böyle bir durumla karşılaşınca paniğe kapılmasınlar. Bebekleri emin ellerde oluyor" dedi.'KORONAVİRÜSE YAKALANAN HAMİLE KADINLAR KORKMASIN'Gamze Yılmaz'ın doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlknur Çam, hastanın ve bebeğin genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Gamze Yılmaz'ın hastaneye geldiğinde hemen tedaviye aldıklarını belirten Op. Dr. Çam, "Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra bebeğimizi sağlıklı bir şekilde aldık. Hastamızın şu an genel sağlık durumu iyi. Enfeksiyon ve göğüs hastalıkları tarafından değerlendirdik. Gerekli tüm tetkiklerini yaptık. Herhangi bir şikayeti yok. Bebeği ile birlikte taburcu edeceğiz. Hastamızın tedavi takibine evde de devam edeceğiz. Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak koronavirüse yakalanan ve bundan ağır ya da hafif etkilenen bütün gebelerimizi enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarımızın da görüşleriyle birlikte gebe polikliniğimizde takip etmekteyiz. Hastalarımız geldikten sonra normal doğum ya da sezaryen işlemleri gerçekleştiriliyor. Anne ve bebeklerimizin tedavileri tam anlamıyla tamamlandıktan sonra taburcu ediyoruz. Taburcu olduktan sonra da hastalarımızın takiplerini evde devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Hastanedeki 6 günlük tedavinin ardından taburcu olan Gamze Yılmaz, eşi Doğanay Yılmaz (25) ile birlikte anne- baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.


Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci
Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci
Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci
Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci
Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci
Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci
Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci

Gamze Yılmaz, Koronavirüs, Mersin, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 38 haftalıkken koronavirüse yakalanan annenin bebek sevinci - Son Dakika


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