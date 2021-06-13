Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi - Son Dakika

Ülkemizde 14 Ocak'tan bu yana devam eden aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Çin Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşıları ile sonbaharı rahat bir şekilde karşılamak hedefleniyor.

"AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK"

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde kuaför ve berberler, şoförler, kurye ve kargo çalışanları başta olmak üzere farklı meslek grupları için aşı randevuları açılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah ise yeni bir müjde verdi. Koca'nın mesajında şu ifadeler yer aldı: "AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz."

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