Üye Girişi
Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi - Son Dakika

Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi

13.06.2021 09:17

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı programına ilişkin müjdeyi sosyal medyadan verdi. Koca, mesajında, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Ülkemizde 14 Ocak'tan bu yana devam eden aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Çin Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşıları ile sonbaharı rahat bir şekilde karşılamak hedefleniyor.

"AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK"

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde kuaför ve berberler, şoförler, kurye ve kargo çalışanları başta olmak üzere farklı meslek grupları için aşı randevuları açılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah ise yeni bir müjde verdi. Koca'nın mesajında şu ifadeler yer aldı: "AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz."

Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabah itibarıyla aşı programına dahil edildi

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, Sinovac, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti 09:25 Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor 09:19 Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Türkiye'nin ajandasında ne var? Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi diplomatik kaynaklar konuştu 00:37 Türkiye'nin ajandasında ne var? Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi diplomatik kaynaklar konuştu
Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı 23:48 Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak 20:54 Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Tepki çeken 17:44 Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık
40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 15:57 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler 14:44 Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler

Son Dakika Haberleri
09:38 Erdoğan-Biden görüşmesinden önce diplomatik kaynaklar konuştu! Türkiye'nin ajandasında ne var?
09:36 Kavga ettiği eşine kızınca evini yakmaya kalktı
09:30 ABD Başkanı Biden, oturduğu masadan gazetecileri kovdurdu
09:24 Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti
09:23 Japon firmadan hayrete düşüren hizmet: Saatte 150 liraya kilolu insan kiralıyorlar
09:18 Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor
09:17 Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
ABD Başkanı Biden, oturduğu masadan gazetecileri kovdurdu ABD Başkanı Biden, oturduğu masadan gazetecileri kovdurdu         
09:30
Japon firmadan hayrete düşüren hizmet: Saatte 150 liraya kilolu insan kiralıyorlar Japon firmadan hayrete düşüren hizmet: Saatte 150 liraya kilolu insan kiralıyorlar         
09:24
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi         
23:49
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu         
23:19
Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu         
20:08
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu         
14:43
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
2 pitbullun saldırdığı genç kıza, tam 56 dikiş atıldı! Dehşet anları kamerada 2 pitbullun saldırdığı genç kıza, tam 56 dikiş atıldı! Dehşet anları kamerada         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 09:42:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement