45 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu - Son Dakika
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45 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu

24.03.2023 10:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvurular 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde, atamalar ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu.

ÖN BAŞVURU VE ATAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

"ÖNCELİKLİ OLARAK AFET BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklama ile atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi vermişti. Paylaşımında Erdoğan, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: 45 bin öğretmen ataması için ön başvurular ve atama tarihleri belli oldu
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: bılgısayarla atama 0 lar ve 1 ler :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: 45 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu - Son Dakika
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