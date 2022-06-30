Son dakika... ABD Büyükelçisi Flake: Atatürk 'Ya İstiklal ya Ölüm' Demişti, Bizim Kurucu Atalarımıza da Bu Dinamik İlke Rehberlik Etti

MELİS YILDIRIM

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ABD Bağımsızlık Günü dolayısıyla verdiği resepsiyonda, "Bugün burada, bağımsızlığı kutlamak için bulunuyoruz. Peki bağımsız olmak ne kadar önemli? Bu ulusun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölsün daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm' demişti. Bizim kurucu atalarımıza da işte bu dinamik ilke rehberlik etmişti" dedi.

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü dolayısıyla bugün ABD Büyükelçilik Rezidansı'nda resepsiyon verdi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı da katıldı. Büyükelçi Flake, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açış konuşmasını yaptı. Flake, şunları söyledi:

"TÜRKİYE GİBİ ÖNEMLİ BİR GÖREV YERİNDE ÜLKEMİ TEMSİL EDİYOR OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

"Yaşlı bir büyükelçi olarak Türkiye'ye gelirken çıktığımız bu yolculukta başladığımız noktaya döndüğümüzü hissediyorum. Türkiye gibi önemli bir görev yerinde gerek siyasi gerekse coğrafi olarak kendisini her zaman olayların merkezinde bulan bir ülkede ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir onur.

ABD ve Türkiye, Amerikan askerlerinin ve Mehmetçiklerinizin Kore'de bir taarruzu geri püskürtmek için omuz omuza savaşmasından bu yana, Kore'den Kuveyt'e ve Kosova'ya kadar başka ülkelerin bağımsızlık ve özgürlüklerini savunmak için birlikte çaba sarf etmiştir.

"BUGÜN BURADA, BAĞIMSIZLIĞI KUTLAMAK İÇİN BULUNUYORUZ"

Bugün burada, bağımsızlığı kutlamak için bulunuyoruz. Peki bağımsız olmak ne kadar önemli? Bu ulusun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölsün daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm' demişti. Bizim kurucu atalarımıza da işte bu dinamik ilke rehberlik etmişti.

"ÜLKELERİMİZİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN ŞEYİN SADECE GÜVENLİK İLİŞKİLERİ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini güçlü bir şekilde kınadığını düşündüğümüzde, Ukraynalıların Türk mühendisliğinin kaydettiği olağanüstü ilerlemeye ithafen yazdıkları 'Bayraktar' adlı kahramanlık şarkısı geliyor akıllara.

ABD ile Türkiye arasında bir önceki yıla göre yüzde 30 artış göstererek geçen yıl 28 milyar dolara ulasan ticareti dikkate aldığımızda, ülkelerimizi birbirine bağlayan şeyin sadece güvenlik ilişkileri olmadığını görüyoruz.

"KÜLTÜR VE EĞİTİM ALANLARINDA TÜRK ÖĞRENCİLERİN EN FAZLA TERCİH ETTİĞİ ÜLKE OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Kültür ve eğitim alanlarında Türk öğrencilerin yurt dışında eğitim görmek için en fazla tercih ettiği ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Avrupalı öğrenciler arasında en başta gelen öğrenciler, Türk öğrencilerdir."

KAYMAKCI: MADRİD'DE BİR ARAYA GELEN İKİ CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞLATTIĞI TÜRK-AMERİKAN STRATEJİK MEKANİZMASINA KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı ise " Madrid'de şu anda bir araya gelen iki cumhurbaşkanımızın başlattığı Türk-Amerikan stratejik mekanizmasına kavuştuğumuz için mutluyuz. Görebileceğiniz gibi, Jeffry yalnızca güçlü bir siyasi senatör geçmişe sahip olan bir büyükelçi değil, aynı zamanda iyi bir stratejisttir. Bu resepsiyonu, bu konuşmayı yapmayı başardı. Türkiye'de ona sahip olduğumuz için şanslıyız" dedi.