Son dakika! ABD'de "Proud Boys" grubunun 2 organizatörü Kongre baskını nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ı destekleyen silahlı "Proud Boys" adlı grubun organizatörlerinden 2 kişi Kongre baskınına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis raporuna göre, her ikisi de Floridalı olan Joseph Biggs ve Jesus Rivera, 6 Ocak'taki Kongre baskınına katılmak suçlamasıyla dün Florida'da gözaltına alındı.

Raporda, ikiliye yöneltilen suçlamalar arasında yasaklı bir alana izinsiz girmek, toplumsal düzeni bozmak, onaylanan seçim sonuçlarına karşı gelmek ve George Washington'un mezarının bulunduğu "Capitol Crypt" adlı odaya girmek yer alıyor.

6 Ocak'taki baskında Kongre binasının merdivenlerinde polis barikatını yaran kalabalığa dahil olduğu iddia edilen Biggs'in ayrıca, ayaklanma öncesinde sosyal medya uygulaması Parler'daki takipçilerinden, aşırı solcu ANTIFA hareketine benzemek için siyah giyinmelerini istediği belirtiliyor.

Biggs ise ifadesinde, Kongre baskını sırasında telsiz taktığı görülmesine rağmen, FBI ajanlarına, ayaklanmanın planlanması hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve bunu kimin düzenlediğini bilmediğini söyledi.

Biggs'in ayrıca, 2019'da binden fazla aşırı sağcı ve karşıt görüşlü anti-faşist grubun karşı karşıya geldiği Portland kentindeki olaylarda öncü rol oynadığı biliniyor.

Kanada vatandaşı Gavin McInnes'in 2016 yılında kurduğu "Proud Boys" adlı grubun mensupları kendilerini "Batı şovenisti" olarak tanımlıyor.

Trump'ın Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ile televizyon tartışmasında grubun faaliyetlerini kınamaktan kaçınması ve onlara "Geri çekilin, beklemede kalın" mesajı vermesi, tartışmalara yol açmıştı.