Son dakika! Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika! Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Son dakika haberine göre Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti "Zor günler geçiriyoruz, herkes dua etsin" Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eski başbakan Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede yaptığı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Zor günler...

Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

"Zor günler geçiriyoruz, herkes dua etsin"

İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eski başbakan Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede yaptığı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Zor günler geçiriyoruz, herkes dua etsin" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, eski başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlardan ötürü duyduğu üzüntüyü belirten Albayrak yaptığı açıklamada, "İnsanlar, sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım. Yazıktır, günahtır" dedi.

"Çok üzgünüm"

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada yapılan paylaşımlara değinen Abdurrahim Albayrak, "Her şeyden önce çok üzgün olduğumu ifade etme istiyorum. Dün akşam için Allah korkusu olmayan bazı insanlar Mesut Bey ile ilgili hayatını kaybettiği yönünde haberler yaptılar. Ama bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış gönlünde taht kurmuş eski başbakanımız Mesut Yılmaz için binlerce insan yollara döküldü. Rize'den otobüsler tutuldu, İstanbul'a doğru hareket etmek için beklediler" diye konuştu.

"Zor günler geçiriyoruz, herkes dua etsin"

Basın mensuplarının Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, "Mesut Beyefendi yoğun bakımda değil, odasındadır. İnsanların dualarını bekliyoruz. Kolay değil, zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, hepimiz dua edelim. Yüce Allah'tan umut kesilmez. Sağlık durumunun bilgisinin doktorlar tarafından açıklanması daha uygun olur. Ben yalnızca, kendisinin odasında olduğunu ve iyi olduğunu söyleyebilirim. Dün akşam bazı insanların yaptığı paylaşımları, kendi sosyal medya hesabımda yaptığım açıklama ile yalanladım. İnsanlar, sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım, herkesin çoluğu çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabahladık. Yazıktır, günahtır. Aileyi ve sevenlerini biraz düşünmek lazım. Her şeyden önce de insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır diye düşünüyorum" diyerek Yılmaz'ın tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı.

Son dakika! Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 14:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika! Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti - Son Dakika

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