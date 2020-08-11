Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den kan bağış kampanyasına destek - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık merkez teşkilatta görevli yargı mensupları ve personelle birlikte Türk Kızılayı iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Ankara'da Adalet Bakanlığı personelinin katılımıyla bakanlık binasının bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan Adalet Bakanı Gül, Covid-19 nedeniyle stoklarda yaşanan sıkıntının giderilmesi için tüm vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı. Bakanlık olarak verilecek desteğin kampanyaya önemli katkı sağlamasını temenni eden Bakan Gül, "Koronavirüsle mücadele ederken kan bağışlarında ciddi anlamda azalma oldu. Kızılay'ımızın da çağrıları ile çok duyarlı vatandaşlarımız kan bağışlayarak stoklara çok büyük destek verdiler. Bizler de bu konuda Adalet Bakanlığı ve tüm personelimiz olarak özellikle koronavirüs ile mücadele ile birlikte kan bağışına destek verdik" dedi.