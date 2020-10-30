Son dakika... AFAD, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı - Son Dakika

Son dakika... AFAD, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
30.10.2020 17:05
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız da yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir."
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