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Son dakika! Afyonkarahisar'da hakkında arama kararı bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Afyonkarahisar'da hakkında arama kararı bulunan kişi yakalandı

28.01.2022 11:43
Son dakika! Afyonkarahisar'da hakkında arama kararı bulunan kişi yakalandı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında arama kararı bulunan şüphelinin üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında arama kararı bulunan şüphelinin üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Gömü beldesinde yol kontrolünde durdurulan otobüste yapılan güvenlik bilgi sisteminde (GBT) sorgusunda "uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arama kaydı bulunan F.B'yi yakaladı.

Ekipler, şüphelin üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Karahisar, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika! Afyonkarahisar'da hakkında arama kararı bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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