Son dakika: Ailelere "Kovid-19 sürecinde çocuklarla gökyüzünü keşfedin" önerisi - Son Dakika

Son dakika: Ailelere "Kovid-19 sürecinde çocuklarla gökyüzünü keşfedin" önerisi

28.12.2020 11:03
Son dakika: Ailelere

Son dakika haberleri... Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde geçirilen zamanın artmasının, gökyüzündeki doğa olaylarının daha çok fark edilmesini sağladığını belirterek, ailelere çocuklarıyla gökyüzünü keşfetmelerini önerdi.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde geçirilen zamanın artmasının, gökyüzündeki doğa olaylarının daha çok fark edilmesini sağladığını belirterek, ailelere çocuklarıyla gökyüzünü keşfetmelerini önerdi.

Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Astrofizik Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Küçük, AA muhabirine, gökyüzünün ve gökyüzündeki doğal olayların, Kovid-19 nedeniyle evde geçirilen süreçte daha çok fark edildiğini söyledi.

"Koronavirüs olsa da olmasa da gökyüzü hepimizin emrinde. Uzay, doğal bir laboratuvar." ifadelerini kullanan Küçük, "Bir fizik, kimya laboratuvarı dört duvar arasındadır ama uzayda milyarlarca cisim var ve onlar keşfedilmeyi, araştırılmayı bekliyor." diye konuştu.

Küçük, gökyüzünde periyodik olarak devam eden gök olayları olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Gökyüzü, işi olan kişilerce yani profesyoneller tarafından bilimsel yöntemlerle araştırılıyor. Uzay ayrıca amatörlerce gözleniyor, yani bunu meslek edinmemiş, zevk için yapan herkes bu amatör sınıfına giriyor. 7'den 70'e herkes, çocuk, yaşlı bu kategoride. Bu uğraş bugünlerde tekrar gündemde. Gökyüzündeki doğa olayları, evrenin oluşumundan bu yana devam eden süreçlerdir. Bunları insanların gözlemlemesi harika oluyor. Değişik gök olayları var, insanlar yayın organları sayesinde bunların farkına varmaya başladı."

"Önümüzdeki bir hafta içinde Jüpiter ile Satürn yakınlaşacak, ikisini birlikte göreceğiz"

Gökyüzünde çok sayıda yıldız bulunduğunu ifade eden Küçük, "Bugün yaşadığımız şehirlerde her yer ışıklandırılmış, gökyüzünü görme şansımız yok. Bunların olmadığı ilk zamanları düşünün. İnsanlar gökyüzü ile iç içe, gökyüzündeki bütün olaylar insanların yaşamını etkiliyor." dedi.

Kuzey yarım kürede "büyük ayı", "yılancı" gibi hayvan figürleriyle özdeşleştirilen 88 takımyıldızı görüldüğünü belirten Küçük, bunları keşfetmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Yıldızların, uzaklıklarından dolayı öz hareketlerinin izlenemediğini ancak onların önünden geçen yakın cisimlerin yani gezegenlerin takip edilebildiğini aktaran Küçük, "En güzel gezegenler yakın olanlar; Venüs, Mars, Jüpiter. Bunların hareketlerini herkes küçük bir teleskopla izleyebilir. Mercekli bir teleskop olabilir, biraz daha profesyonelce aynalı bir teleskop da olabilir. Önümüzdeki bir hafta içinde Jüpiter ile Satürn yakınlaşacak, ikisini birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Küçük, Kovid-19 nedeniyle evde kalma süresinin arttığına ve gökyüzünün daha fazla fark edildiğine dikkati çekti.

Bu süreçte ailelere, okula gidemeyen çocuklarla gökyüzünü keşfetme etkinliği yapmayı öneren Küçük, şunları söyledi:

"Çocuklar eve hapsolmuş durumda. Onların doğayla iç içe olmaları gerekiyor. Gündüz vakti özel filtreler lazım, belki güneşe bakamayabilirler ama küçük bir teleskop varsa karanlık bir noktaya gitmeleri lazım. Karanlık bir ortamda gökyüzünü keşfetmek çocuğun bilişsel anlamda beyninin gelişmesi, daha doğruya erişmesi açısından güzel bir eğitim olur ve zevk alırlar. Aileleriyle bir arada vakit geçirmiş olurlar, şu sıkıntılı, stresli ortamdan bir nebze olsun kurtulabilirler. Bunu tavsiye ederim. Gökyüzünün farkında olmak lazım."

Koronavirüs, Astronomi, Uzay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ailelere 'Kovid-19 sürecinde çocuklarla gökyüzünü keşfedin' önerisi - Son Dakika


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