Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum - Son Dakika

Bugün sabah saatlerinde HDP İzmir il binasına elinde silahla giren bir saldırgan, etrafa ateş açtı. İhbar sonrası bölgeye özel harekat ekipleri gönderildi. Ekipler, bölgeye giriş-çıkışları durdururken alana özel harekat polisleri sevk edildi.

BİR PARTİ ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Zanlı bir süre sonra ekiplere teslim oldu. Öte yandan olayda bir parti çalışanı hayatını kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK PARTİ'DEN SALDIRI SONRASI KINAMA

Parti binasına gerçekleşen saldırı sonrası ilk açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınayan Dağ, ''HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.