Son dakika: AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, kentte yapımı devam eden ve tamamlanan spor yatırımlarını yerinde inceledi.

İlk olarak Gençlik Merkezini ziyaret eden Şeker, Deneyap Teknoloji Atölyeleri hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten bilgi aldı.

Ardından Karaman'ın önemli spor yatırımları arasında yer alan 15 bin kişi kapasiteli şehir stadyumu, 2 bin 500 kişilik spor salonu, kapalı tenis kortu ve kaykay pistinde incelemelerde bulunan Şeker, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Şeker, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, Karaman'da yapımı devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte gençlerin daha modern ve daha iyi şartlarda spor yapma imkanı bulacağını belirtti.

Gençlere bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm imkanları en güzel şekilde ortaya koymaya devam edeceklerini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki Karaman, birçok spor branşında sporcu yetiştiren ve milli takımlara daha çok sporcu veren iller arasında olacak. İlimizde inşası devam eden tesislerimiz ise Türkiye'nin en güzel ve en modern tesisleri arasında yerini alarak, Karaman halkına hizmet edecek. Bizler aynı heyecanla desteklerimize devam edeceğiz ve bu tesisler Karamanımız için bir kazanç olacak."