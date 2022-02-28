Son dakika! AMCASININ TARTIŞTIĞI KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ; 'AİLEME KÜFREDİNCE TAHRİK OLDUM' DEDİ - Son Dakika

ADANA'da kumar oynadığı arkadaşlarıyla küfürlü konuşan amcası Aydın Zararsız'ı (51) uyaran Mazlum Ağırman'ı (51), çıkan tartışmada tabancayla öldüren Ömer Zararsız (38), yakalandı. Zararsız ifadesinde, 'Aileme küfrettiği için tahrik oldum ve masadaki silahı alıp ateşledim. Daha sonra da kaçtım' dedi.

İddiaya göre, Mazlum Ağırman, 26 Kasım 2021'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki ortağı olduğu ruhsatsız kıraathaneye gitti. Ağırman ortağı Mustafa Akay (59) ile oturduğu sırada, kıraathanede kumar oynayan Aydın Zararsız, yeğeni Ömer Zararsız ve yanındakilerle küfürlü konuşmaya başladı. Ağırman'ın uyardığı Aydın Zararsız'ın küfretmeye devam etmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Aydın Zararsız, belindeki tabancayı çıkarıp tehditler savurdu. Aydın Zararsız'ın, kıraathanedekilerin araya girmesiyle sakinleşip masaya bıraktığı tabancayı alan yeğeni Ömer Zararsız, tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunların göğsüne isabet ettiği Ağırman kanlar içerisinde yere yığılırken, Ömer Zararsız ise beraberindeki 2 kişiyle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ağırman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TAZİYEYE GİTTİĞİ ORTAĞININ OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayetten 3 gün sonra Mustafa Akay ise ortağı Ağırman'ın Yenibey Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretine gitti. Bir süre oturduktan sonra yanındaki Bülent Erdal (47) ile otomobile binen Akay, evine gitmek için yola çıktı. Ağırman'ın oğlu Sergen Ağırman (30) ile onun kuzeni Çağlar Şahan (30), babasını koruyamadığı gerekçesiyle Akay ile Erdal'ın bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlarla başından ve boynundan yaralanan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, göğsünden yaralanan Erdal ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İNTİKAM CİNAYETİNİN ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Çifte cinayetle sonuçlanan olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Şubat gecesi düzenlediği operasyonla Sergen Ağırman ile Çağlar Şahan'ı yakaladı. Saldırının ardından tabancayı Seyhan Nehri'ne attığını itiraf eden Sergen Ağırman ile kuzeni Çağlar Şahan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Su altı polisinin çalışması sonucu nehirden çıkarılıp balistik incelemeye alınan tabanca ile Akay'ın vücuduna isabet eden kurşunun eşleştiği belirtildi.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Cinayet dedektifleri, olayın yaşandığı günden bu yana Ağırman'ı tabancayla öldüren Ömer Zararsız'ın saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın düzenledi. Polis, izine rastlanılmayan Zararsız'ın, bir arkadaşının Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese önceki gün gece saatlerinde baskın yapan ekipler, Zararsız'ı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda Ağırman'ın öldürüldüğü tabanca da ele geçirildi.

'AİLEME KÜFREDİNCE TAHRİK OLDUM'

Emniyete götürülen Ömer Zararsız, ifadesinde, 'Amcama küfredince kavga çıktı. Araya girdiler ancak Mazlum küfretmeye devam etti. Aileme küfrettiği için tahrik oldum ve masadaki silahı alıp ateşledim. Daha sonra da kaçtım' dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Zararsız, çıkarıldığım mahkemece tutuklandı.