Son Dakika | Ankara Kent Konseyi'nden çocuklara sürpriz - Son Dakika

Son Dakika | Ankara Kent Konseyi'nden çocuklara sürpriz

21.11.2020 16:33
Son Dakika | Ankara Kent Konseyi'nden çocuklara sürpriz, System.String[]

Son dakika haberler: Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Bu kitapla 5-12 yaş grubu çocuklarımızın ilgisini çekerek onlara farklı bir Ankara deneyimi yaşatmayı hedefledik" dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Bu kitapla 5-12 yaş grubu çocuklarımızın ilgisini çekerek onlara farklı bir Ankara deneyimi yaşatmayı hedefledik" dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK), başta dezavantajlı bölgelerde bulunan anaokulu ve ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere boyama kitabı armağan etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının desteğiyle hazırlanan "Boya Boya Ankara" kitapları öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Ankara'nın tanıtılmasına yönelik hazırlanan projelere destek veren Ankara Kent Konseyi, anaokulu ve ilkokulları ziyaret ederek, 5-12 yaş grubu öğrencilere boyama kitabı hediye etti. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığının desteğiyle hazırlanan "Boya Boya Ankara" kitaplarıyla Ankara'nın tarihi binalarını, simge mekanlarını ve doğal güzelliklerini diledikleri renklerle boyayarak hem eğlenecek hem de öğrenecek. Boyama sayfalarındaki "QR kod" sistemiyle öğrenciler, boyadıkları yerlerin hikayesini sesli olarak dinleyebilirken sayfanın altında bulunan diğer QR kod ile Ankara'nın simge yerlerine nasıl gideceklerini keşfedecekler. Boyama kitabında, Anıtkabir'den Ankara Kalesine, Çubuk Barajı'ndan Hitit Güneşi'ne kadar Başkent'in önemli simge noktaları yer alıyor.

Ankara kent aidiyetini artırmaya yönelik geliştirilen iletişim projesinin ilk ayağı olan "Boya Boya Ankara", öğrenciler ve eğitimciler tarafından beğeniyle karşılandı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Boya Boya Ankara kitabımızla önce öğrencilerde sonra velilerde farklı bir Ankara deneyimi yaratmayı hedefliyoruz. Ankara ve çevresinin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerin yeterince bilinmiyor, bu da kentle duygusal bağ kurmayı zorlaştırıyor. Bu kitapla 5-12 yaş grubu çocuklarımızın ilgisini çekerek onlara farklı bir Ankara deneyimi yaşatmayı hedefledik." - ANKARA

Son Dakika | Ankara Kent Konseyi'nden çocuklara sürpriz
Son Dakika | Ankara Kent Konseyi'nden çocuklara sürpriz
Son Dakika | Ankara Kent Konseyi'nden çocuklara sürpriz
Son Dakika | Ankara Kent Konseyi'nden çocuklara sürpriz

Büyükşehir Belediyesi, Halil İbrahim Yılmaz, Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ankara Kent Konseyi'nden çocuklara sürpriz - Son Dakika


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