Son dakika! Antalya'da 2 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika! Antalya'da 2 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralan sanığın yargılanmasına başlandı

24.10.2020 19:05
Son dakika! Antalya'da 2 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralan sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Aksu ilçesinde yeğeni ve komşusunu silahla ateş ederek öldüren, üç kişiyi de yaralayan sanık hakkında açıdan davanın duruşması görüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yeğeni ve komşusunu silahla ateş ederek öldüren, üç kişiyi de yaralayan sanık hakkında açıdan davanın duruşması görüldü.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Yılmaz, savunmasında, komşusu Veli Uyan ile yeğeni İsmail Yılmaz'ı öldürüp öldürmediğini hatırlamadığını savundu.

Her iki maktulle arasında uzun süredir arazi anlaşmazlığından dolayı husumet olduğunu ifade eden Yılmaz, "Olay günü aramızda tartışma çıktı ve silahımı evden alarak etrafa rastgele ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum." dedi.

Müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yurtpınar Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta İsmail Yılmaz, Veli Uyan ve yeğeni İsmail Yılmaz'ı silahla ateş ederek öldürmüş, Tuğba Avcı, Şerife ve Zahide Yılmaz'ı yaralanmıştı.

Olaydan sonra kaçan İsmail Yılmaz, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

İsmail Yılmaz, Antalya, Aksu, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Antalya'da 2 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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