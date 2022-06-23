Mahkeme heyeti, Kutlay Ç'ye "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Sanık ayrıca, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa herhangi bir indirim uygulamadı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Antalya'da ablasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

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