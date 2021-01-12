Son dakika... Antalya'da ortağını bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Antalya'da ortağını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Adıgüzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Adıgüzel'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı ise müvekkilinin meşru müdafaa yaparken olayı gerçekleştirdiğini savunarak, ilk bıçak darbesinin maktulden geldiğini öne sürdü.
Sanık Adıgüzel, son savunmasında, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, olayın yaşanmamış olmasını istediğini söyledi.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Güzel'e "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasına iyi hal ve takdir indirim hükümleri uygulayarak cezayı 15 yıl hapse çevirdi.
Olay
Serik ilçesinde 5 Eylül 2020'de Mustafa Adıgüzel, ortağı Halil Kuş'u bıçaklayarak öldürmüştü. Polise teslim olan Adıgüzel, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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