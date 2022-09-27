Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı - Son Dakika
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Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı

27.09.2022 17:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.08'de Ardahan'ın Göle ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi. AFAD, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralı ihbarı yapılmadığı belirtirken Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin ise bazı binalarda hasar olduğunu ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ardahan'ın Göle ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi çevre illerde yaşayan vatandaşlar da hisseti.

KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Deprem nedeniyle çok sayıda vatandaşın tedbir amacıyla kendisini dışarı attığı ve ekiplerin acil olarak bölgeye sevk edildiği öğrenildi. AFAD'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Göle ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

CAN KAYBI VE YARALI BİLGİSİ YOK

Resmi kaynaklardan şu ana kadar yaralı veya can kaybına ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadı. Jandarma ekiplerinin de bölgeye intikal ederek hasar gören bina olup olmadığını kontrol edeceği belirtildi.

KANDİLLİ 5.3 OLARAK AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan açıklamada Balçeşme Göle merkezli olduğu belirtilen depremin 3.2 kilometre derinlikte ve 5.3 büyüklüğünde olduğu dile getirildi.

GÜLTEKİN: YIKIM BİLGİSİ YOK

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin de ilçelerinde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yıkım bilgisi ulaşmadı, bazı evlerde hasar olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

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