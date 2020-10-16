Son dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artışı sürüyor - Son Dakika

Son dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artışı sürüyor

16.10.2020 19:39
Son dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artışı sürüyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 784 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 65 bin 860'a çıktı.

Virüsten Kovid-19'dan iyileşen sayısı 533 artarak 46 bin 543, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 1549 oldu.

Ülkede, 17 bin 543 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'da, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Buna göre, Hınce?ti, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, 14 Ekim'de 1149 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 658 artarak 86 bin 392'ye, ölenlerin sayısı ise 5 artışla 921'e yükseldi.

Kovid-19'dan 407 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 78 bin 990'a ulaştı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 600'ün üzerinde görülüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 104 artarak 62 bin 588'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 520'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 195 artarak 59 bin 624 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 444 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 10 bin 414'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 76 artarak 9 bin 393'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 80 ölümün gerçekleştiği ülkede 941 kişinin tedavisi sürüyor.

Tacikistan, Özbekistan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artışı sürüyor - Son Dakika

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