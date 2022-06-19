Son dakika! Avukat Mustafa Sezer için adliye önünde cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika! Avukat Mustafa Sezer için adliye önünde cenaze töreni düzenlendi

19.06.2022 16:25
Son dakika! Avukat Mustafa Sezer için adliye önünde cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberleri... Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kastamonu Barosu avukatlarından Mustafa Sezer için Kastamonu Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kastamonu Barosu avukatlarından Mustafa Sezer için Kastamonu Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu sevk edildiği Ankara'da hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Kastamonu Barosu avukatlarından 44 yaşındaki Mustafa Sezer için Kastamonu Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Mehmet Keskin, Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ve Hamdi Öz, ailesi, Sezer'in avukat arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Törende konuşan Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir, "Mustafa, bizim çok değer verdiğimiz her karşılaştığımızda mutlaka bir güler yüzle karşılaştığımız arkadaşımızdı. Biz avukatlar bazen birlikte çalışıyoruz bazen karşı karşıya gelebiliyoruz. Birlikte çalıştığımızda da karşı karşıya geldiğimizde de gerçekten naif yapısıyla bizleri rahatlatan bir arkadaşımızdı. Karşı karşıya gelmekten çekinmediğimiz, yan yana çalışmaktan mutluluk duyduğumuz bir arkadaşımızdı. Can-ı gönülden burada toplandık. Biz, Mustafa ile hemen hemen aynı dönemde mesleğe başladık. Aynı sorumları birlikte yaşadık. Aynı duruşma salonlarında sık sık karşı karşıya geldik. Birlikte yolculuklar yaptık. Hatta çok kısa bir süre önce beraber yolculuk yapıp birlikte duruşmaya katıldık. Söyleyecek bir sözümüz yok, çok üzüntülüyüz. Buradaki arkadaşlar belki de hiç ummadığı bir kayıp yaşadılar. Yakın bir tarihte böyle bir kayıp yaşamamıştık. 3-4 gün içerisinde meslektaşımız, arkadaşımız elimizden kayıp gitti. Herhangi bir şey yapamadık. Bu süreçte şahsım bir sürü telefon aldı. Meslektaşlarımızın dışında Kastamonu'nun birçok sakinlerinden telefon aldım. Mustafa'nın durumunu aktarmaya çalıştım. Ne yazık ki Mustafa'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalan evlatlarına da uzun ömür versin. Bundan sonra dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

Konuşmanın ardından helallik istenerek, dua yapıldı. Ardından Avukat Mustafa Sezer'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Daday Merkez Kolukaraoğlu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Daday'ın Sorgun Köyü Demirci Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Mustafa Sezer, Kalp Krizi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Avukat Mustafa Sezer için adliye önünde cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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